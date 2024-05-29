محمد هندي بعد حصوله على جائزة الدولة التشجيعية: «أشعر بالفخر والاعتزاز»

بهجة كبيرة وملامح رُسم عليها الفرح والسعادة، سيطرت على ابن محافظة سوهاج ومحبيه في مختلف المجالات، بعد انتشار خبر فوزه بجائزة الدولة التشجيعية في مجال الدراسات اللغوية والأدب عن كتابه «التحول الدرامي وانفتاح المتخيل السردي»، لم يكن يتوقع أن يجري تكريمه وتقديره من الدولة بهذا الشكل، إلا أنه حصل على الجائزة في عام 2024.

التميز في الكتابة الأدبية

على مدار سنوات، تميز الدكتور محمد محمود حسين وشهرته محمد هندي، أستاذ جامعي بقسم اللغة العربية جامعة سوهاج، في مجال الكتابة والأدب، إذ أصدر كتابة في المجال ذاته، «التحول الدرامي وانفتاح المتخيل السردي»، موضحا أنه أراد توضيح فكرة التحول في علاقته بالمتخيل السردي في الكتابة النسائية، وحصل على الجائزة من خلاله.

«أشعر بالفخر والاعتزاز، لا أجد شعور يصف فرحتي بحصولي على هذه الجائزة، خاصة أنها صادرة عن أعلى هيئة ثقافية في مصر وهي وزارة الثقافة».. وفق تعبير «هندي» لـ«الوطن»، موضحا أنه حصل على العديد من الجوائز خارج مصر، إلا أن هذه المرة لها شعور آخر، يكفي أنها من البلد الذي عشق كل شيء به.

جائزة الدولة التشجيعية عن الكتابة النسائية

تعد هذه الجائزة الصادرة عن وزارة الثقافة، فرصة كبيرة للمنافسة في إثبات الذات، فضلا عن حضورها في الوسط الثقافي، وداخل الحيز الأكاديمي الذي ينتمي إليه «هندي».

وتدور فكرة العمل الفائز بجائزة الدولة التشجيعية، حول الكتابة النسائية، خاصة ما يحدث للمرأة من توتر واضطراب، ينتجان عن وجود أزمة ما في الواقع المحيط بها، وهو ما يدفعها إلى إيجاد رد فعل غير متوقعة، وارتباط هذا التحول بالأزمة والصراع والحركة، «هنا يدفعه البعد الدرامي ويصبح تحولا دراميا».