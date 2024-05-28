نوران مهدي: جائزة الدولة التشجيعية وسام على صدري وحافز لمزيد من النجاح

فازت نوران مهدي عبد العزيز، المدرس المساعد بقسم الدراما والنقد المسرحي في كلية الآداب جامعة عين شمس، بجائزة الدولة التشجيعية في الفنون فرع الأبحاث المسرحية، عن بحثها بعنوان «الجسد بين الواقعي والرقمي في العروض المسرحية الراقصة، عرض بكسل لمراد مرزوقي نموذجًا».

وقالت نوران مهدي لـ«الوطن»، إنها لم تكن تتوقع أن تفوز بالجائزة، مُعبرة عن فرحتها الغامرة عندما عرفت أن اسمها في قائمة الفائزين: «عرفت إني فزت بالجائزة بالصدفة من على صفحة المجلس الأعلى للثقافة ومش مصدقة نفسي وبحاول أستوعب حتى هذه اللحظة».

وتابعت: حصولي اليوم على جائزة الدولة التشجيعية وسام على صدري، وهي جائزة كبيرة وشرف عظيم لأي مبدع الحصول عليها، مُعتبرة ذلك تشجيع وحافز لها أن تتعلم أكثر وتسعى لمزيد من المحاولات لتقديم أعمال أفضل في المستقبل.

ووجهت المدرس المساعد بجامعة عين شمس، الشكر للدكتورة نفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ولجنة التحكيم والقائمين على فرز وتحكيم جوائز الدولة، مؤكدة أنها فرصة لتشجيع الشباب على بذل المزيد من الجهد والسعي للنجاح دائما.

العروض المسرحية الراقصة

وعن العمل الفائز بجائزة الدولة التشجيعية، أوضحت «نوران»، أنها بدأت في رحلة ملف «الجسد والرقمية» منذ أن شرعت في إعداد رسالتها للحصول على درجة الماجستير وتستكمل العمل على نفس الفكرة حاليًا في رسالة الدكتوراة، وتدور الفكرة حول فلسفة العروض المسرحية الراقصة، التي تجمع بين التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والعمل على خشبة المسرح الذي يقدم رقصات في العالم الواقعي، والعلاقة بين التكنولوجيا والجسد في العروض المسرحية الراقصة.

وأضافت: أستعد حاليًا للتقديم في المؤتمرات والمهرجانات المصرية والخارجية التي تهتم بقضايا المسرح، وأعمل على تطوير أدواتي البحثية لتنمية الإنتاج البحثي.