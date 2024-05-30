اسم إذا دعوت به الله استجاب طلبتك.. عالم أزهري يوضح

أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر ذي الحجة، الذي يكثر فيه المسلمون الدعاء، من أجل أن يغفر الله ذنوبهم، وهناك اسم لله عز وجل، إذ تم الدعاء به فإنه يستجاب، فما هو الاسم؟

ما هو اسم الله الأعظم؟

الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، استقبل سؤالا من متصلة خلال أحد اللقاءات التليفزيونية على قناة الناس، عن: «ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب؟»، ليرد العالم الجليل أن التعلق بالدعاء مرتبط بأسماء الله الحسنى، ذاكرًا آية في القرآن الكريم تقول: (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِه)».

وأوضح «قابيل» أن هناك روايتين عن الاسم الأعظم لله، أحدهما يرجح «يا حي يا قيوم»، وهناك حديث شريف آخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهمّ إني أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علمته أحدًا من خلقِك أو استأثرت به في علمِ الغيبِ عندك، يا ربنا أن تقضيَ لنا الحوائج وتصرف عنَّا السوء بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين»، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.