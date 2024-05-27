دعاء عامر تشكر حضور حفل زفاف نجلها وتتمنى للعروسين حياة سعيدة

وجهت الإعلامية دعاء عامر الشكر لكل من حضر حفل زفاف نجلها سيف وزوجته مريم بعد يومين من إقامته، متمنية لهما حياة سعيدة هادئة وتوالت عليها التعليقات من الجمهور متمنين للعروسين حياة سعيدة.

دعاء عامر تشكر حضور حفل زفاف نجلها

ونشرت دعاء عامر فيديو لـ«فرست لوك» لنجلها سيف وزوجته مريم، وعلقت على الفيديو قائلة: «الحمد لله ربنا فرحنا بجواز سيف ابني وعروسته مريم حبايبي ربنا يهنيهم ويسعدهم ويبارك في حياتهم وعقبال أولادنا جميعا».

تعليقات الجمهور لـ نجل دعاء عامر

وتوالت عليها التعليقات من الجمهور، منها تعليق «سبحان الله العروسة شبهك قبل ما اقرأ الكابشن فكرتها هي بنتك»، وتعليق آخر «ما شاء الله عروسة تفتح النفس أدب وأخلاق واحتشام»، وتعليق آخر «ما شاء الله تبارك الله نموذج جميل لعائلة راقية باحترام واحتشام اللهم بارك واسعدهم يا رب وعقبال حمزة إن شاء الله».

حفل زفاف نجل دعاء عامر

واحتفلت الإعلامية دعاء عامر بحفل زفاف نجلها سيف، في إحدى قاعات الزفاف بمدينة السادس من أكتوبر يوم السبت الماضي ، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، إذ اقتصر الحفل على العائلتين والأصدقاء والمقربين، بالإضافة إلى الإعلاميين سناء منصور، دعاء فاروق، مفيدة شيحة، خيري رمضان، لمياء فهمي عبدالحميد، رولا خرسا، إيمان رياض، الفنان إدوارد، وآخرين.