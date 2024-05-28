دعاء يوم عرفة مستجاب.. «ربي عوضني خيرا عن كل شيء»

دعاء يوم عرفة مستجاب من الأمور التي يهتم بها العديد من العباد، حيث أن يوم عرفة هو خير أيام العام، وفيه الكثير من الخير والبركة، ويستجاب فيه الدعاء، لذلك يحرص العباد في هذا اليوم الكريم على الإكثار من الدعاء والتقرب من الله سبحانه وتعالى بجميع أشكال العبادة والطاعة المختلفة.

دعاء يوم عرفة مستجاب

وعن دعاء يوم عرفة مستجاب، فالدعاء هو خير العبادات التي من المستحب أن يحرص عليها العباد خلال هذا اليوم المبارك، لا سيما أن الدعاء مستجاب في يوم عرفة، ولا بد أن يحرص العبد على ألا يضيع هذا اليوم المبارك، ويدعو الله سبحانه وتعالى بما يرغب من خير الدنيا والآخرة.

وهناك الكثير من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها ضمن دعاء يوم عرفة مستجاب، منها على سبيل المثال:

- ربّي عوضني خيرًا عن كل شيء انكسر بنفسي، وكل يأسٍ أصاب قلبي، ولا تجعل لي رجاء عند غيرك، اللهُم أرني الفرح بمُستقبلي، اللهُم سُر قلبي بفرحةٍ تغنيني عن كل تعب، اللهُم عوضني بالأجمل، وأرح قلبي بما أنت أعلمُ به.

- اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي.

دعاء يوم عرفة مستجاب المستحب

وبعيدا عن دعاء يوم عرفة مستجاب، فإن هذا اليوم هو فرصة لكل مسلم يجب أن يحرص على اغتنامها على الوجه الأكمل، وملايين من المسلمين يحرصون على الصلاة والدعاء والصيام في هذا اليوم الكريم، فضلا عن عبادات التنفل، والتي يقوم بها العبد من أجل تحسين علاقته بالله سبحانه وتعالى، كالأذكار وقراءة القرآن وصلاوات السنة وغيره، وذلك بهدف أن يغتنموا ثواب هذا اليوم.

وعن دعاء يوم عرفة مستجاب، فهناك بعض الأدعية التي يستحب ترديدها وهي:

- اللهم وفّقني في كل مراحل حياتي، واغفر لي ذنوبي يارب العالمين، اللهم لا تجعلني مع القوم الظالمين، ونجّني من كلّ ضيق، واجعل لي بعده مخرجًا يا أرحم الراحمين.

- اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا كبيرًا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين وتب على توبة نصوحًا لا أنكثها أبدًا وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدًا.