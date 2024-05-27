دعاء لـ أهل غزة بعد مجزرة الاحتلال على مخيمات النازحين في رفح

تضرع المسلمين بالدعاء هو أحد الأساليب التي يلجأون إليها للتعبير عن التضامن والدعاء بنصرة المظلومين وذلك في ظل الأحداث الأليمة والمجازر التي يتعرض لها أهل غزة وذلك بعد المجازر التي يتعرضون لها من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيمات النازحين في رفح، حيث يتعرض المدنيون العزل لأعمال عنف مروعة تسببت في فقدان العديد من الأرواح البريئة.

دعاء لأهل غزة

ويرغب الكثيرون في التضامن مع أهل غزة بالدعاء في ظل الهجوم الوحشي من جانب قوات الاحتلال على رفح، ويمكن للكثيرين ترديد هذه الأدعية على سبيل المثال لا الحصر لدعم أهل غزة في هذه الأوقات الصعبة:

اللهم يا حنّان يا منّان، يا واسع الرحمة، نسألك أن تحمي أهل غزة، وأن ترفع عنهم البلاء والظلم. اللهم احفظهم بحفظك، وكن لهم معيناً ونصيراً، اللهم اجبر كسرهم، وداو جرحهم، وارحم شهداءهم، واشف مرضاهم، وكن عوناً لمحتاجيهم.

أفضل دعاء لـ أهل غزة

اللهم نسألك لـ أهل غزة النّصر على من عاداهم، عاجلاً غير آجل يا رب العالمين.

اللّهمّ إنّي أسألك النصر لأهل غزة الذي نصرت به رسولك وفرّقت به بين الحقّ والباطل حتّى أقمت به دينك وأفلجت به حجتك، يا من هو ولي ذلك والقادر عليه.

اللهُم كُن لأهل غزة عونا ونصيرا يا رب العالمين.

اللهم نستودعك أهالي غزّة وفلسطين فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام، واربط على قلوبهم وأمدهم بجُندك وأنزل عليهم سكينتك وسخر لهم الأرض ومن عليها.

اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين.

أدعية لأهل غزة

واستكمالا للحديث عن الدعاء لأهل غزة، فإنه يمكن للمسلم أن يردد:

اللهم إنا نسألك باسمك القّهار أنْ تقهر من قهر إخواننا في غزة وفلسطين، ونسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين.

اللهم بارك جهاد المجاهدين في غزة و فلسطين، وأيدهم بجنودك ونصرك يا قوي يا كريم.

اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم.

اللهم انتقم من أعدائهم، واقذف الرعب في قلوبهم وردّ كيدهم في نحورهم.

اللهم انصر المرابطين المستضعفين من أهل غزة وفلسطين.

اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجعل المسجد الأقصى في حفاظتك؛ فلا يدنّسه غاصب، ولا يعتدي حرمته ظالم يا جبار السموات والأرض يا رب العالمين.

اللهم اجعل نار أعدائهم عليهم بردا وسلاما يا أرحم الرّاحمين.

دعاء دار الإفتاء المصرية لأهل فلسطين

وكانت قد نشرت دار الإفتاء المصرية دعاءً مؤثرًا موجهًا لأهل فلسطين عبر قناتها على موقع «يوتيوب»وذلك في إطار تضامن الشعب المصري مع القضية الفلسطينية ودعمًا لأهل غزة في محنتهم.

دعاء لحفظ المسجد الأقصى

وقالت دار الإفتاء المصرية في دعائها: «اللهم إنّ أهلنا قد ظلموا بغير حق، وأخرجوا من ديارهم، ومنعوا من الصلاة في مسجدك المقدس، اللهم فانتصر لهم واربط على قلوبهم، وردهم إلى ديارهم ومسجدهم آمنين، اللهم استودعك بيت المقدس، وأهل القدس وكل فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين، اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين، نسألك لأهل فلسطين النصر على من عادهم، عاجلا غير آجل يا رب العالمين».