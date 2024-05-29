في أشهر قليلة.. «القاهرة الإخبارية» تحجز مكانا بين القنوات العالمية

استطاعت قناة القاهرة الإخبارية في أقل من عامين، أن تضع لنفسها مكانًا خاصًا بين جميع القنوات الإخبارية، ليس فقط على مستوى الشرق الأوسط، إنما أهلتها الإمكانات الكبيرة التي وفرتها لها الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، لأن تكون مصدرًا عالميًا لما يحدث بالشرق الأوسط، ولعل في نقلها للأحداث الأخيرة في غزة والأراضي المُحتلة الفلسطينية، دليل واضح على ذلك.

واستطاعت قناة القاهرة الإخبارية، أن تتوج اليوم بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، وتسلم الجائزة رئيس القناة ومؤسسها الإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال فعاليات اجتماعات وزراء الإعلام العرب، المُقام بالمنامة في البحرين.

وقال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري في لقاء على هامش التكريم، إنَّ الرسالة الإعلامية لقناة القاهرة الإخبارية أو للشركة المتحدة، في الأصل تعبر عن سياق اجتماعي وسياسي في مصر.

خبراء: إنشاء القاهرة الإخبارية كان ضرورة ملحة

يقول خبراء الإعلام، إن مصر كانت في حاجة مُلحة خلال السنوات الماضية، لأن يكون لها قناة إخبارية تستطيع المُنافسة، أن تحجز لنفسها مكانا بين القنوات الكبرى، حتى جاءت الفرصة بإنشاء قناة «القاهرة الإخبارية»، التي عول عليها الجميع، لحمل راية الإعلام المصري، وأن تكون منبرا ومنارة إخبارية مصرية.

وأكدت الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام الدولي، وعميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن إنشاء القاهرة الإخبارية من البداية، كانت خطوة ممتازة، في سبيل تعزيز مكانة مصر الإعلامية على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي.

القاهرة الإخبارية دورها كبير في نقل العدوان على الأراضي الفلسطينية

أشادت الدكتورة منى الحديدي، أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالمحتوى الإعلامي الذي تقدمه قناة القاهرة الإخبارية، مشيرة إلى أنها تلعب دورا كبيرا في إبراز الجهود المصرية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في «7 أكتوبر».

وأضافت في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن قناة القاهرة الإخبارية لها دور كبير في توضيح الحقيقة للمشاهدين، وهذا عامل مهم في التصدي لمحاولات التشويه التي يقدمها الإعلام الغربي، لأن نقل الحقيقة هو الفيصل في العمل الإعلامي.

وأشارت إلى أن القناة تمتلك شبكة مراسلين قوية على أرض الواقع، وتنقل الأحداث الحقيقية أولا بأول، فهي قناة تنقل بعيون وعقل السياسة المصرية.