خالد أبوبكر يرد على حزب «المحافظين»: «القاهرة الإخبارية» ملتزمة بالكود الإعلامي للمتحدة

شن الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، هجومًا حادًا على حزب «المحافظين» الذي يترأسه أكمل قرطام، بعد بيانه الأخير: «هناك كود إعلامي من المجلس الأعلى للإعلام، وكود إعلامي أخلاقي من قبل الشركة المتحدة نفسها، والحساب عليه شديد.. وهناك التزام حرفي ببيانات القوات المسلحة وهذا ما يحدث في كل دول العالم».

وقال خالد أبوبكر، خلال برنامجه «كل يوم»، والمُذاع على قناة «ON»، إن «تناول أخبار القوات المسلحة لا يمكن أن يصدر إلا من خلال القوات المسلحة فقط، ولا يمكن لأحد الاقتراب من ذلك، وهذا ليس في مصر فقط، بل في كل دول العالم».

وواصل: «كلام الحزب غير منطقي، ويعاقب عليه القانون.. هناك كود إعلامي انضباطي شديد في الشركة المتحدة.. والقاهرة الإخبارية ملزمة تمامًا ببيانات القوات المسلحة احترامًا للقانون.. وأخشى أن يكون بيان (المحافظين) مخالفا للقانون».