أسعار الذهب اليوم الخميس 30-5-2024 في مصر.. بكم عيار 21 بعد تراجعه؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 30-5-2024 في مصر، حالة من الاستقرار، عقب الانخفاض الكبير الذي شهده سعر الذهب على مدار التعاملات أمس الأربعاء، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 بقيمة 25 جنيها في الجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بعد تراجعه أمس، حسب التحديث الأخير المُعلن من جانب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس 3554 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 3110 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 2666 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس 2073 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل أيضاً سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 24880 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة.