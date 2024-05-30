خبير مصرفي: أذون الخزانة ليس لها منافس من أدوات الاستثمار على المدى القصير

قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن أذون الخزانة ليس لها أي منافس من أدوات الاستثمار على المدى القصير، لافتًا إلى أن صناديق الاستثمار في الدخل الثابت تستثمر في أدوات الدين المحلي بصفة عامة، وليس من المتاح أمام المستثمر أن يختار طريقة عمرها قصير مثل أذون الخزانة.

دور تحديد سعر الصرف

وأكد «أبو الفتوح»، خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «ON»، على زيادة جاذبية أذون الخزانة للمستثمرين الأجانب بعد تحرير سعر الصرف في مارس من هذا العام، لافتًا إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وهذا ما أشارت إليه تقارير سيتي بنك أنهم أوصوا المستثمرين بشراء أذون الخزانة بأجل ست شهور.

وأضاف، أن استشارات البنوك العالمية المالية والتقارير الخاصة بهم يستمع إليها مديري الصناديق في الخارج، وهذا يشير إلى أن لو العائد استمر على نفس الوتيرة سيضمن ورود حصيلة معقولة من النقد الأجنبي.