مدرس يبتكر طريقة جدية لتبسيط المنهج.. «مسرح وتمثيل وشخصيات»

مسرح وشخصيات ونص تمثيلي، وسائل اعتمد عليها خالد علاء مدرس اللغة العربية بمنطقة الجيزة، لإيصال المعلومات إلى طلابه، فهي الوسيلة الأقرب إليهم، وتزيد من استيعابهم للمنهج الدراسي، وخالية من التعقيد، تجعلهم قادرين على استعادة أي جزء منه بسهولة.

مسرح وتمثيل

يتخذ من الفصل ركنًا خاصًا للتمثيل، الطلاب هم أبطال العمل، يتخذ كل منهم جزءًا لفهمه: «دراستي التربوية دفعتني إلى استخدام هذه الطريقة، من أجل تبسيط المنهج الدراسي، طبقت الأمر ده على قصة شجرة الدر، وكل طالبة جسدت شخصية من العمل، سواء كان رجل أو امراة وذلك عبر وضع الاكسسوار الخاص بها» -حسب قوله-.

وتابع «خالد» أن هذه الطريقة تجعل الطالب متطلعًا لمعرفة ما تؤؤل إليه الأحداث، باعتباره بطلًا أساسيًا بها، كما أن العمل المسرحي أو القصة، يتم تجسيده في بعض الأحيان داخل مسرح المدرس، ويكون إمام عدد كبير من الطلاب: «بعرض الفكرة على الطلاب في الفصل، وبلاقي إقبال كبير منهم على المشاركة، وده بيعطيهم ثقة في نفسهم وقدراتهم، ويدفع البعض الآخر غير المشاركين، إلى مشاهدة العرض المسرحي لفهم القصة، بدلًا من الاعتماد على دراستها بطريقة نظرية».

تجربة لمدة 5 سنين

اعتمد مدرس اللغة العربية على هذه الطريقة، على مدار 5 سنوات متواصلة، والتي لاقت تفاعلًا وإعجابًا كبيرًا من الطلاب، ليعتمد عليها في تجسيد القصص وبعض الأمور الأخرى التي تلائم تلك الطريقة في النحو وغيره من أفرع اللغة العربية.