يبحث عنها طلاب الصف الثاني الثانوي.. مدرس لغة عربية يوضح جمع كلمة قرين

أجاب أسامة عزالدين، خبير تدريس اللغة العربية، على التساؤل الخاص بما هو جمع كلمة قرين التي يبحث عنها الطلاب، بالتزامن مع انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، التي تعقد ورقيا وإلكترونيا داخل لجان مؤمنة في المدارس، ومراعية لكافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

جمع كلمة قرين التي يبحث عنها الطلاب

وأضاف لـ«الوطن» أنّ جمع كلمة قرين، التي يبحث عنها الطلاب هو أقران وقرناء، موضحا أنّ الكلمة على وزن فعيل، ومتعارف عليها في معاجم اللغة العربية المختلفة.

وحول معنى كلمة قرين، أوضح خبير تدريس اللغة العربية، أنها تعني الصديق المرافق.

وفي سياق متصل، تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، امتحانات الفصل الدراسي الأول، للوقوف على سير العملية الامتحانية للصف الأول الثانوى العام، وتابع لجان الامتحانات وكذلك حسن أداء شبكة الإنترنت وأعمال الكنترول وغرفة الزائرة الصحية وتواجد الموجه المقيم بالمدرسة .

وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات اليوم على مستوى المحافظة فى مادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية للصف الأول الثانوى العام 73964 طالبا وطالبة، وبنسبة حضور 99٪، بحسب وكيل الوزارة.

لجان امتحانات أولى وثانية ثانوي

وأكد على أهمية الالتزام بقواعد ونظم الامتحانات، وعدم اصطحاب التليفون المحمول حتى ولو كان مغلقا، كما شدد على ضرورة الالتزام والانضباط أثناء أداء الامتحانات وأثناء الدخول وأثناء الخروج، والتريث وعدم التسرع فى الإجابات، ونبه علي جميع الطلاب شحن التابلت بنسبة 100%.