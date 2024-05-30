خبير مصرفي: أذون الخزانة تمنح المستثمر العوائد مقدما

قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إنه ليس هناك حد أقصى لشراء أذون الخزانة، ولكن هناك حد أدنى، وهو 25 ألف جنيه ومضاعفاتها بمعنى 50 و75 و100 ألف جنيه، مشددًا على أن هناك ضريبة عليها، وهي 20% من العائد ويتم حسابها عند استحقاق الأذون.

العائد مقدما

وشدد «أبو الفتوح»، خلال لقائها مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، على أن أذون الخزانة تمنح العائد مقدمًا وهي ميزة كبيرة جدًا، مؤكدًا أن من يخصم من الحساب البنكي هو قيمة الأذون بخسم منه العائد، منوهًا بأن الضريبة على أذون الخزانة يحسب عند استحقاق الأذون ويتم حسابه على الصافي في أذون الخزانة.

ونوه بأن من يحتاج الأذون يسحبه ويحصل على الفائدة وفقًا لسعر البيع الحالي، ويتم شراء الأذون في السوق الأولى، متابعًا: «يتم بيع الجزء الذي يريد أن يسترده صاحب الأذون وبيعه يكون حسب السعر السائد في السوق الثانوي».