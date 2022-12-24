الخبير المصرفي أحمد شوقي: السياسة النقدية لـ«المركزي» ستؤدي لانخفاض الأسعار

قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إنَّ السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري قادرة على احتواء معدلات التضخم ما سيساهم في خفض الأسعار على المدى القريب.

«شوقي»: التشديد الكمي سيساهم في تخفيض الأسعار

وشدد «شوقي»، على أن توجه لجنة السياسات النقدية لمواصلة التشديد الكمي محاولة لاحتواء معدلات التضخم التي سجلت 18.7% للتضخم العام والمعدل السنوي للتضخم الأساسي بلغ 21.5% في نوفمبر الماضي.

وأضاف الخبير المصرفي في تصريحات خاصة للوطن، أن رفع الفائدة سيساهم في امتصاص قدر من السيولة لتقليل المعروض النقدي، وبالتالي السيطرة على مستويات التضخم.

التضخم أسبابه خارجية

وأوضح أن حالة عدم اليقين التي قادت لاستمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك عدم اليقين المرتبط بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، يعدا أبرز العوامل الخارجية المعززة للتضخم.

وتفاءل «شوقي»، بنجاح السياسة النقدية الحالية في كبح جماح التضخم، مشيراً إلى ما مر به الاقتصاد المصري من ارتفاع في منتصف 2017 حين بلغ التضخم 34% متبوعا بانخفاض حتى وصل إلي حوالي 4% في أواخر 2021، وبالتالي ما يحدث في الوقت الحالي لا يدعو للقلق.

التضخم الحالي مؤقت وسينتهي بزوال الأسباب الخارجية

وأكد على أن الارتفاع الحالي للتضخم نتيجة عوامل خارجية أكثر منها محلية، موضحًا: «الأمر المطمئن أن لجنة السياسات النقدية لم تغير مستهدفاتها للتضخم وابقته عند 7% حتى آخر 2024 وهو ما يعكس أن التضخم الحالي مؤقت وسيشهد انخفاض خلال الفترة المقبلة مع زوال تداعيات الأزمة الحالية عالمياً».

ويرى الخبير المصرفي، أن رفع الفائدة سيدعم موقف العملة المحلية مقابل نظيرتها الأجنبية وبالتالي جذب مزيد من الاستثمارات غير المباشرة.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت بآخر اجتماعاتها لعام 2022 أمس الخميس، رفع سعر الفائدة على الإيداع والاقراض 3% دفعة واحدة.