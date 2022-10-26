الخبير المصرفي هاني حافظ عبر «مساحة وطن»: نتائج المؤتمر الاقتصادي تدعم المشروعات الصغيرة

قال الدكتور هاني حافظ الخبير المصرفي والمحاضر بالعديد من الجامعات، إن القطاع المصرفي يعد شريان الحياة الاقتصادية في أي دولة، مشيرا إلى أن الاجراءات التي خلص إليها المؤتمر الاقتصادي مهمة على أرض الواقع، خاصة في السياسات المالية، لتعطي متنفسا للمواطنين ودعما للمشاريع الصغيرة لزيادة الدخل والناتج المحلي للفرد.

حافظ: المؤتمر انتهى بوضع النظرة الحالية للاقتصاد

وأضاف «حافظ» خلال حواره ضمن «مساحة وطن» التي أطلقتها جريدة «الوطن» عبر «تويتر» وقدمها الصحفي بالجريدة إمام أحمد، أن المؤتمر انتهى بوضع النظرة الحالية للاقتصاد المصري والمستقبلية أيضا، ما بين الواقع والإمكانات، وجاء ذلك في ضوء التحديات والأزمات العالمية التي ألقت بظلالها على كل اقتصاديات دول العالم، وليست مصر وحدها، «كان لازم يحصل تحرك سريع ورؤية بشأن السياسة المالية التي تمس المواطن».

حافظ: السياسة النقدية يجب أن تتوافق دائما مع السياسة المالية

وأوضح أن السياسة النقدية يجب أن تتوافق دائما مع السياسة المالية، حتى يتم ترجمة مثل تلك الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية على أرض الواقع، الأمر الذي يترجم في النهاية بالقطاع المصرفي، مشيرا إلى أن سعر الصرف دائما ما يتغير أمام الدولار، وهو الأمر الذي سيجري تغييره قريبا، «إحنا بنستورد معظم المواد الخام من الخارج، خاصة السلع الاستراتيجية، بالعملة الصعبة، والقطاع المصرفي من خلاله هتمرر كل الإجراءات التي تريد الدولة اتخاذها».

وأكد أن الدولة المصرية تتميز بتاريخها الزراعي والصناعات الكبير، التي يرتبط بها أغلب الصناعات التحويلية، وخلال فترة جائحة كورونا نجحنا في تحقيق معدلات نمو إيجابية بسبب زيادة الصادرات الزراعية، وخلال الفترة الراهنة بدأت الدولة في التوسع واستصلاح أراضي عدة، «الفلاح بيحس بده عبر زيادة الإنتاج، وهنزود المنتجات الزراعية خلال الفترة القادمة علشان نزود الصادرات، والكلام ده لازم يحصل فورا».

وأشار إلى هناك الكثير من الآليات الواضحة والإعفاءات في الإجراءات مع المستثمرين من أجل تسهيل كل الإجراءات، «لازم الكلام ده يتم على أرض الواقع بشكل صحيح من توصيل المرافق وتسهيل إجراءات إصدار الرخص والسجل الصناعي، وكل ما يسهل ده على المستثمر، كلما يقوم المستثمر بأداء عمله على أكمل وجه».

وتابع: «ده هيدي الأمل للمستثمر وهيحس أن فيه بيئة واضحة وعملية ويحط فلوسه ويشتغل، وفيه عمق في الرؤية المصرية، وده من خلال وضع أسس للثقافة الجديدة من أجل مواجهة التحديات اللي موجودين فيها على نطاق أوسع وأشمل، ومن أجل تعزيز الصادرات، وتنوع وجهات النظر مع الدول الأخرى، ما سيزيد من الاستثمارات وجذبها بشكل مباشر».