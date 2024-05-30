بعد ظاهرة الموت المفاجئ للشباب خلال النوم.. احذر 10 عادات يومية قاتلة

ماتزال السكتات القلبية تخطف الشباب واحدا تلو الآخر، في ظل انتشار الموت المفاجئ، خلال النوم، وآخر هذه الحوادث وفاة طبيب في المنوفية أثناء نومه داخل المستشفى بعد يوم عمل شاق، ووفاة آخر في الأقصر بعد انتهاء النبطشية الخاصة به وذهابه للسكن.

الدكتور جمال شعبان رئيس معهد القلب السابق، حذر من العديد من العادات اليومية القاتلة التي تتسبب في الموت المفاجئ للشباب، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أسباب الموت المفاجئ لدى الشباب

وكتب شعبان: «إزاي شباب صغير يموت فجأة ويموت وهو نائم بدون مقدمات، ظاهرة الموت المفاجيء عند الشباب، وزيادة الجلطات، زيادة الأمراض المناعية غير معروفة السبب».

واستعرض شعباب بعض أسباب حدوث ذلك، والتي يرصدها الوطن في السطور التالية:

(1) الضغوط العصرية

(2) التدخين والمخدرات والهرمونات والمنشطات

(3) الزيوت المهدرجة

(4) الوجبات السريعة

(5) التلوث البيئي

(6) الغابة الكهرومغناطيسية من موبايلات وشاشات وأجهزة

(7) الأرق وعدم النوم لفترة كافية

(8) سمنة البطن وعدم ممارسة أي نشاط بدني

(9) الاستعداد الوراثي

(10) متلازمة ما بعد كوفيد

وأوضح شعبان أن هناك بعض الحالات نتيجة اعتلال وراثي في عضلة البطين الأيسر أو الأيمن أو اختلال وراثي في كهرباء القلب.

كيفية الحماية من ظاهرة الموت المفاجئ لدى الشباب

كيف أحمي نفسي من مرض الشريان التاجي الذي يعد هو السبب الرئيسي لتوقف القلب المفاجئ؟ تحت هذا التساؤل عدد رئيس معهد القلب السابق طرق الوقاية من السكتة القلبية المفاجئة:

(1) عمل فحص شامل لعوامل الخطورة مثل الضغط المرتفع والسكر والكولسترول وضبطهم

(2) تقليل الوزن وعمل وقاية من سمنة البطن وضبط الأكل وتقليل اللحوم وأكل مزيد من الأسماك والخضروات والفواكه والسلاطات وبدون وجبات سريعة ولا مشروبات غازية وبدون سكر صناعي

(3) تجنب التدخين والمخدرات والمنشطات

(4) المشي كل يوم لمدة 45 دقيقة

(5) التكيف مع ضغوطات الحياة وتجنب الزعل