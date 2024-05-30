خسائر فادحة في 48 ساعة.. قتلى وجرحى وتدمير مركبات عسكرية يشعل الغضب بتل أبيب

كبدت الفصائل الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلية خسائر فادحة، خلال الـ48 ساعة الماضية، والتي لم تعد قاصرة على قطع غزة فقط، بل امتدت إلى الضفة الغربية أيضا، وهو ما أسفر عن مقتل نحو 639 ضابطًا وجنديًا، وإصابة أكثر من 3611 آخرين، وما يزيد عن 7306، وفق تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال والتي نقلتها قناة القاهرة الاخبارية.

خسائر الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين

وبحسب بيان الفصائل الفلسطينية، فقد تصدت أمس لأربعاء، لقوة إسرائيلية كانت متوغلة جنوب وشمال قطاع غزة، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات مركبة وكمائن محكمة ضد القوات الإسرائيلية من المسافة صفر، حيث تم قنص جندي، واستهداف 7 آليات بالقذائف والآليات.

وقد أعلنت الفصائل أنها قامت باستهداف دبابة من النوع ميركافاة باستخدام قذائف الياسين 106، قرب مفترق العبد جبر بمخيم يبنا في مدينة رفح جنوب القطاع.

وتمكنت الفصائل من استراج قوة إسرائيلية لأحد الكمائن قرب مدرسة الشوكة شرق مدينة رفح وتفجير عبوة رعدية بها وقتل 4 من أفرادها وإصابة عدد آخر.

وفور وصول قوات النجدة تمكن رجال المقاومة من قنص جنديين من أفراد القوة، وخلال محاولة مجاهدينا أسر أحد الجنود قام العدو بقتله وهبطت طائرة مروحية لنقل القتلى والمصابين خلال العملية

كما استهدافت الفصائل عدد من الجنود الذين تحصنوا داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد «TBG» في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب القطاع

كما تم قنص جندي في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب القطاع

واعلنوا أنه تم تفجير عبوة رعدية في قوة من جنود الاحتلال قوامها 15 جنديًا وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة ملعب الفدائي بحي التنور شرق مدينة رفح جنوب القطاع

عملية دهس للجنود إسرائيليين

وكشفت وسائل الإعلام العبرية والتي نقلت عنها القاهرة الاخبارية إصابة 2 من المستوطنين بجراح تبين فيما بعد أنهما ضمن جنود الاحتياط، بسبب عملية دهس تمت في جنوب نابلس في الضفة الغربية، وقد انسحب منفذ العملية.

وقد أثنت الفصائل الفلسطينية على تلك العملية العسكرية، ورأت أنها ردًا على المذابح التي يرتكبها الاحتلال في حق أهالي القطاع.