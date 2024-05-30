خالد أبو بكر: مكاشفة الحكومة للمواطنين جاءت بتوجيهات الرئيس السيسي

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن حديث الحكومة والوزراء مع الإعلام وما جاء في مؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وإعطاء الفرصة للصحفيين للأسئلة، كل ذلك بسبب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا: «لولا كلمتين الرئيس وتوجيهه للحكومة بالحديث والتحدث مع المواطن كان زماننا بنغني ظلموه».

توجيهات الرئيس السيسي

وأشار «أبو بكر»، خلال تقديم برنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، إلى أن كلمات الرئيس السيسي وتوجيهه للحكومة للحديث مع المواطن جعلنا على الطريق الصحيح، موضحًا أن لو تكرر هذا المؤتمر لمجلس الوزراء سيجعل المواطن مرتاحًا أكثر للحديث عن كل الأشياء الخاصة بالأمور والقضايا الشائكة والمهمة.

وشدد خالد أبو بكر، على أنه يقدر الإعلام المصري والإعلاميين المصريين الذي هدفهم البحث عن الحقيقة، وهدفهم صالح المواطن العام، موضحًا أن كلمة الرئيس السيسي كانت ميثاقًا فارقًا في التعامل بين الإعلام والحكومة.