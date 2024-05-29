رئيس حزب الغد: زيارة الرئيس السيسي للصين مهمة.. وشراكتنا معها استراتيجية

ثّمن المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، الزيارة السابعة للرئيس السيسي إلى الصين، وذلك منذ توليه المسؤولية عام 2014، مشيرا إلى نجاح الرئيس في رفع مستوى الشراكة بين القاهرة وبكين إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» أسوة بمستوى الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أصبحت مصر تتمتع بشراكة استراتيجية شاملة مع أكبر الكيانات والدول الكبرى في العالم.

دلالات عقد القمة المصرية الصينية

وأكد «موسى» في تصريحات لـ«الوطن»، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والصين، وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، تزامنا مع الذكرى العاشرة لرفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

ويلتقي الرئيس السيسي برؤساء عدد من الشركات الصينية، وسيبحث معهم فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، في ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.

آليات دفع التعاون العربي الصيني

وستتضمن الزيارة، وفقا لبرنامجها ووفقا للإعلان الرسمى لها، حضور السيسي الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الـ10 لمنتدى التعاون العربي الصيني غدا، بمشاركة الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب، إضافة إلى دعم الصين للحق الفلسطينى وحل الدولتين ومشاركة مصر رؤيتها بضرورة وقف الحرب فى غزة.