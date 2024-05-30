رجل يرفع دعوى قضائية على نفسه ويطلب تعويضا ماليا.. ما التهمة؟

يبدو أن الدعاوى القضائية وساحات المحكمة حول العالم، لن تخلو من القصص الغريبة، والمثيرة للجدل، ولكن المعروف أن كل قضية يكون بها خصمين، إلا أن هناك قضية ذات طابع خاص وفريد من نوعه، بعد أن اختصم الشخص نفسه أمام هيئة المحكمة.

«لن تتخيل أن تجد نفسك عالقًا في السجن، تعيش وقتًا مماثلًا لينتهي بك الأمر بمقاضاة نفسك»، هكذا كشف موقع «tips and tricks» في تقريره حول أغرب الدعاوى القضائية حول العالم.

رجل أمريكي يرفع دعوى قضائية على نفسه

روبرت لي بروك، وهو نزيل أمريكي في مركز إنديان كريك الإصلاحي، منذ عام 1995، قرر رفع دعوى قضائية واتهام نفسه بانتهاك حقوقه المدنية، ولكن كيف ذلك؟.

جاء رد الرجل أمام هيئة المحكمة سريعا، بعدما كشف أنه اختار شرب الخمور، ما دفعه إلى ارتكاب جرائم مثل اقتحام المنازل والسرقات الكبرى، ما تركه غاضبًا جدًا من نفسه بسبب هذا.

ماذا قالت المحكمة عن الدعوى القضائية الغريبة؟

لم يتوقف بروك عند هذا الحد، بل طلب من نفسه مبلغًا ضخمًا قدره 5 ملايين دولار تعويضًا، مطالبا أن تدفع الدولة هذه الأموال، وكانت حجته أنه تحت رعاية الدولة، لذا يجب أن تكون مسؤوليتها، بحسب التقرير.

في النهاية المحكمة لم توافق على ادعاء بروك غير العادي، حيث تم إسقاط قضيته بسرعة، ليسدل الستار على واحدة من أغرب الدعاوى القضائية داخل ساحات المحكمة.