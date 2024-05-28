أسعار اللحوم اليوم قبل عيد الأضحى.. «البلدي» تبدأ من 320 جنيها

واصلت أسعار اللحوم اليوم 28-5-2024 استقرارها في الأسواق، إذ سجل سعر كيلو اللحمة البلدي 320 إلى 400 جنيه، وفقًا لما ذكرته شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، التي أكّدت أنَّ الفترة الحالية تشهد توافر المعروض من اللحوم في الأسواق.

أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى

وتوقعت الشعبة أنَّ تشهد أسعار اللحوم مزيدًا من الاستقرار بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، موضحة أنَّ الأسعار متفاوتة، إذ يجرى طرح الكيلو في منافذ أمان بسعر 290 جنيهًا للكيلو إلى 320 جنيهًا، وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

وبلغت أسعار اللحم الضأن 450 و475 جنيهًا حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيهًا، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 320 إلى 350 جنيهًا، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 340 و390 جنيهًا للكيلو.

وتشهد الأيام الحالية عودة وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع من المواني إلى طبيعتها، إذ يتمّ الإفراج عن كل البضائع بما فيها الأعلاف والمواد الخام.