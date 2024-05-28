أسعار اللحوم خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء.. «البلدي» تتراجع 15 جنيها

تراجعت أسعار اللحوم البلدي اليوم الثلاثاء، بنحو 15 جنيها للكيلو قبل عيد الأضحى، إذ بلغ سعر الكيلو 320 جنيها، مقارنة بـ335 جنيها في أسعار أمس، ويرجع ذلك بسبب ثبات سعر الأعلاف ومقاطعة اللحوم التي انطلقت منذ الشهر الماضي على منصات التواصل الاجتماعي.

أسعار اللحوم اليوم

«الوطن» تنشر أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 28-5-2024 خلال تعاملات الظهيرة وفق المعلن من شعبة القصابين، على النحو التالي:

- سجلت أسعار اللحوم البلدي البلدي نحو 320 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز نحو 300 لـ400 جنيه.

- تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 290 لـ320 جنيها.

- حقق سعر كيلو اللحوم الضأن نحو 360 جنيها.

- سعر اللحوم البتلو بين 320 حتى 460 جنيها.

- سعر كيلو اللحوم الريش الضاني بين 350 حتى 420 جنيها.

- سعر اللحوم المفروم البلدي بين 240 حتى 270 جنيها للكيلو.

- سعر السجق البلدي بـ330 جنيها للكيلو.

- سعر السجق المستورد بـ182 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

- سعر كيلو اللحوم الكندوز بـ235 جنيها.

- سعر كيلو اللحوم البرازيلي المكعبات الأحمر بـ310 جنيهات.

- سعر اللحوم البرازيلي البقري بين 285 حتى 310 جنيهات للكيلو.

- سعر اللحوم الهندي بقيمة 260 جنيها للمفروم.