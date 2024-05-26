رسميا.. فيفا يعلن خوض الأهلي بطولة جديدة بعد التتويج بلقب أفريقيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن خوض النادي الأهلي بطولة الانتر كوونتيننتال بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي عقب الفوز بهدف دون رد عن طريق روجير أهولو.

وكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر حسابه بالإنجليزي بموقع التواصل الاجتماعي إكس: «تهانينا للنادي الأهلي علىى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا وضمان المشاركة في كأس الانتركونتيننتال FIFA».

وأكد النادي الأهلي، بعد التتويج بلقب الأميرة السمراء للمرة 12 في تاريخه، على المشاركة في بطولة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الجديدة، إذ سيظهر المارد الأحمر بالنسخة الأولى من بطولة كأس إنتركونتيننتال، والتي تجمع جميع أبطال القارات في العام الحالي، بصفته بطلا لقارة إفريقيا في هذا المحفل العالمي الكبير.

وبحسب نظام كأس إنتركونتيننتال المستحدثة من «فيفا»، ستقام مباراة النهائي بين الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا «ريال مدريد أو بروسيا دورتموند» والمتأهل من تصفيات باقي القارات.