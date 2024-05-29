سر احتفال نجوم الأهلي بـ«القبعة السوداء» بعد الفوز على الترجي

يوم السبت الماضي فاز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على الترجي التونسي بنتيجة هدف مقابل لا شيء، أحرزه مدافع الفريق رامي ربيعة، من رأسية في الدقائق الأولى من المباراة، ليذهب لاعبي الفريق الأحمر إلى مدرج «التالتة شمال»، وعلى رأسهم قبعات سوداء فما سر هذا الاحتفال؟

فور إطلاق الحكم صافرة نهاية مباراة الأهلي والترجي، أمسك محمود عبد المنعم كهربا، بيد زميله إمام عاشور متجهين إلى جماهير الفريق الأحمر، ولحقهم طاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير، ليحتفلوا مع الجماهير الموجودة بمدرج «التالتة شمال»، حتى حدث موقف جعل شكل الاحتفال يتغير في تلك البطولة.

أحمد الحاوي، 25 عامًا، أحد جماهير الأهلي التي كانت موجودة بالقرب من لاعبي الفريق، في مدرج «التالتة شمال» باستاد القاهرة الدولي، يروي لـ«الوطن» أنه فور اقتراب اللاعب إمام عاشور منه، ألقى قبعته السوداء ليلتقطها نجم خط الوسط، ويترديها وقت الاحتفال داخل الاستاد، حتى استقل سيارته، وبقيت القبعة على رأسه.

لاعبون الأهلي يحتفلون بالقبعة السوداء

حين رأى بعض جماهير الأهلي ما فعله زميلهم «الحاوي»، خلع كل منهم قبعته وألقوها للاعيبين، ليردتوها أثناء تتوجيهم باللقب الغالي، إذ ظهر لاعبون مثل مروان عطية وأحمد عبد القادر وأحمد الشناوي، يرتدون القبعة السوداء، ما جعل الجماهير يتساءلون عن سر وجودها.

الحاوي: رميت القبعة لإمام عاشور

يقول «الحاوي» في حديثه مع «الوطن»: «رميت القبعة لإمام عاشور علشان يحتفل بيها، ولما الجماهير شافتني بعمل كده برضه عملوا زيي، لكن المميز إن الكاب بتاعي فضل موجود مع إمام عاشور لحد ما راح البيت، لكن باقي اللاعيبة وزعوا الكابات بتاعتهم على العاملين بعد ما احتفلوا بالبطولة».