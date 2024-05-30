«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحانات الدبلومات الفنية عبر جروبات الغش

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، إنّ غرف العمليات في الوزارة تتتبع الأسئلة المزعوم تداولها لامتحان الدبلومات الفنية الذي يؤديه الطلاب الآن، للتحقق منه والتأكد من أنّه نفس الامتحان الموجود مع الطلاب.

وأضاف المصدر، أنّ هناك تعليمات مشددة بعدم اصطحاب التليفون المحمول، واتخاذ عقوبات صارمة ضد المخالفين والتي تصل للحرمان من الامتحان والحبس والغرامة وفق قانون مكافحة الغش، مشيرا إلى أنّه حال التحقق من الأسئلة المتداولة سيتم التوصل إلى الطلاب الغشاشين وتطبيق عقوبات صارمة عليهم وفقا لقانون الغش الإلكتروني.

وكانت صفحات الغش الإلكتروني عبر «تليجرام»، زعمت تداول امتحان الرسم الفني للدبلومات الفنية تخصص الكهرباء، والذي يؤديه الطلاب الآن في رابع أيام امتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية العام الدراسي 2023-2024، بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان في التاسعة صباحا وفق الجداول المعلنة والمعتمدة.