امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في محافظة الفيوم: 36 ألف طالب يؤدون الامتحان

يستعد آلاف الطلاب لأداء عددٍ من المواد، غدًا الاثنين الموافق 27 مايو الجاري، ضمن امتحانات الدبلومات الفنية 2024 محافظة الفيوم، بحسب الجداول المعلنة من مديرية التربية والتعليم، إذ تختلف الامتحانات باختلاف نوع الدبلوم، وعدد سنوات الدراسة، فيما سارت أول أيام الامتحانات بسهولة ويسر دون شكاوى من الطلاب أو حدوث أيّ مشكلة قد تعرقل سير الامتحانات.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية 2024 محافظة الفيوم غدًا في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب الثانوية الصناعية، والزراعية، والتعليم المزدوج في كل مكان.

امتحانات الدبلومات الفنية 2024 غدًا

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية 2024 غدا، إذ من المقرر أن تكون كالآتي:

يؤدي طلاب المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات جميع الشعب، غدًا الإثنين، امتحان مادتي اللغة الفرنسية (202)، يليه امتحان الحاسب الآلي «تحريري».

وفيما يخص طلاب المدارس الفنية المتقدمة التجارية نظام الخمس سنوات، فإنّهم يؤدون أقسام تأمينات تجارية وشؤون قانونية، وإدارة وتسويق وسوق مال، وإدارة الموانئ والخدمات البحرية، غدًا الاثنين، امتحان اللغة الإنجليزية (420)، ولغة إنجليزية وترجمة (426).

ويخضع طلاب الدبلومات الفنية للتعليم والتدريب المزدوج نظام الثلاث سنوات، أقسام سكرتارية طبية، ومساعد فني إداري، وخدمات النقل الدولي، وفني عمليات مخازن، لأداء امتحان مادة الإحصاء (302)، يليه حاسب آلي نظري (303).

ويؤدي طلاب المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات جميع الشعب، امتحانات اللغة الإنجليزية، يليه الحاسب الآلي تحريري.

وغدًا الإثنين، يؤدي طلاب المدارس الفنية المتقدمة التجارية نظام الخمس سنوات تخصصات تأمينات تجارية وشؤون قانونية، وإدارة وتسويق وسوق مال، وإدارة المواني والخدمات البحرية من طلاب الدمج، امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

ويؤدي طلاب المدارس الفنية للشؤون الفندقية والخدمات السياحية نظام الثلاث سنوات، امتحان مادة اللغة الفرنسية (202)، والحاسب الآلي تحرير (203).

ويمتحن طلاب الثانوية الفندقية نظام 3 سنوات، امتحان الصيانة وإصلاح الأجهزة تحريري (402)، يليه الحاسب الآلي تحريري (203).

يؤدي طلاب المدارس الفنية للتعليم والتدريب المزدوج نظام الثلاث سنوات المهن الفندقية امتحان مادة اللغة الفرنسية الثانية (330) يليه الحاسب الآلي (203).

يؤدي طلاب المدارس الفنية للتعليم والتدريب المزدوج نظام السنوات الثلاث مهنة مطاعم خدمة الوجبات السريعة، امتحان مادة السلوك التنظيمي (348).

وطلاب المدارس الثانوية الفنية للشؤون الفندقية والخدمات السياحية نظام ثلاث سنوات، شعب مطبخ ومطعم ومكاتب أمامية وإشراف داخلي امتحان اللغة الأجنبية الثانية الإنجليزي (259) في مدرسة الفيوم الفندقية فقط، واللغة الفرنسية (202) عدا مدرسة الفيوم الفندقية، حاسب آلي تحريري (203).

36 ألف طالب داخل 86 لجنة

وبحسب مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فإنّ 35 ألفًا و886 طالبًا وطالبة نحو 86 لجنة منها 40 لجنة للدبلومات الفنية الصناعية، و31 لجنة للدبلومات الفنية التجارية، و15 لجنة للدبلومات الزراعية.

موعد انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2024

ووفقًا لما ورد في جداول امتحانات الدبلوم، فإنّ موعد انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 تكون يوم 6 يونيو المُقبل.