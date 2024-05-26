تباين آراء الطلاب بعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في محافظة دمياط

انتهى الطلاب من أداء ثاني امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في محافظة دمياط بمادة اللغة الأجنبية الأولى للثانوي التجاري ومادة الفيزياء للثانوي الصناعي والزراعي، لأكثر من 12 ألف طالب وطالبة على مستوى 45 لجنة في مختلف المراكز التعليمية.

امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في محافظة دمياط

وأكدت الطالبة منار إبراهيم، لـ«الوطن»، أن امتحان الفيزياء كان في مستوى الطالب المتوسط، لكن كان به بعض الأسئلة التي تحتاج إلى التفكير: «كان محتاج تفكير في بعض الأسئلة لكن في المجمل كان كويس».

وأشار الطالب محمد أحمد بالثانوي التجاري إلى أن امتحان اللغة الأجنبية الأولى كان سهلا وبسيطا، قائلا: «فرحة كبيرة أن ثاني مادة تيجي سهلة بعد ما امتحنا العربي وكان متوسط».

وأكد الطالب ممدوح إبراهيم عن امتحان مادة الفيزياء: «يا ريت باقي الامتحانات تيجي زي النهارده والعربي، علشان نكمل على خير يا رب، العربي واضح وبشكل مباشر وكل الأسئلة».

طلاب الدبلومات الفنية بمحافظة دمياط

ويؤدي الامتحانات نحو 12858 طالبا وطالبة على مستوى 45 لجنة عامة على مستوى المحافظة، منهم الآتي:

- 7744 طالبا وطالبة بالتعليم الصناعي

- 4129 طالبا وطالبة بالتعليم التجاري والفندقي

- 985 طالبا وطالبة بالتعليم الزراعي.