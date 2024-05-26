امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بالدقهلية.. فرحة بين الطلاب لسهولة الفيزياء

عبّر عدد من طلاب الدبلومات الفنية في محافظة الدقهلية عن سعادتهم بامتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للثانوي التجاري ومادة الفيزياء للثانوي الصناعي، حيث أدى 42 ألف طالب وطالبة الامتحانات في ثاني أيامها.

امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في محافظة الدقهلية

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه تم متابعة الامتحانات التحريرية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية من غرفة العمليات المركزية، والتي تم تشكيلها داخل مقر المديرية، من أجل التأكد من انتظام سير الامتحانات لطلاب شهادة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات.

آراء الطلاب في امتحانات الدبلومات الفنية

وقال محمد ماجد طالب في الثانوية التجارية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن امتحان اللغة الأجنبية الأولى جاء في مستوى الطالب المتوسط، «قدرنا نحل الامتحان في أقل من نصف الوقت لأن كان سهلا وواضحا».

فيما أكدت الطالبة مريم إبراهيم أنه لليوم الثاني على التوالي، تسيطر فرحة كبيرة على الطلاب لسهولة الامتحانات «العربي كان بداية موفقة، والحمدلله الإنجليزي مكمل في الفرحة».

كما أكد خالد غريب طالب بالثانوي الصناعي، أن امتحان الفيزياء جاء سهلا وواضحا، «كنا مرعوبين من الفيزياء، بس جت بسيطة وسهلة، عقبال باقي المواد».

عدد طلاب الدبلومات الفنية بالدقهلية

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2024 موزعين كما يلي:

- التعليم الصناعي 21138 طالبا وطالبة 3 و5 سنوات

- التعليم التجاري 17201 طالب وطالبة

- التعليم الفندقي 701 طالب وطالبة

- التعليم الزراعي 3753 طالبا وطالبة، بإجمالي 42 ألفا و793 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، موزعين على 172 لجنة على مستوى 17 إدارة تعليمية.