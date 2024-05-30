هيئة الدواء تسحب أدوية من الصيدليات.. أبرزها «مضاد للالتهاب»

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن سحب ووقف تداول المضاد الحيوي YOSERFLOXIN من الأسواق، لعدم مطابقة التشغيلة الخاصة به لمعامل الهيئة، وذلك وفقا لتقرير حصلت «الوطن» على نسخة منه.

سحب أدوية جديدة من السوق

وأوضحت هيئة الدواء، أن المستحضر الحيوي يستخدم لعلاج منع تكون نوبات الصرع، أو الاختلال في الدماغ، وهو دواء شهير لعلاج الاكتئاب، ويستخدمه عدد كبير من المواطنين.

كما أصدرت هيئة الدواء منشورا رسميا لها آخر بسحب علاج Westbreath 0.5mg FCTsolution، وقالت هيئة الدواء جرى سحب العلاج، بسبب أن التشغيلة الخاصة بيه غير مطابقة لمعامل هيئة الدواء.

ويستخدم هذا العلاج كمضاد للالتهاب، والتقليل من التورم في الرئتين، والحد من تفاقم أعراض مرض الانسداد الرئوي.

أدوية جديدة مسحوبة من السوق

وطالبت هيئة الدواء من المواطنين في حال الشك في أى مستحضر حيوي، بضرورة الرجوع إلى الطبيب أو الصيدلى المختص، والاتصال بالخط الساخن للهيئة 15301.

وكانت هيئة الدواء أعلنت غلق عدد من المخازن الخاصة بالأدوية الأسبوع الماضي، وقالت هيئة الدواء إن هذه المخازن خالفت التعسير الجبري، مؤكدة أنها مستمرة في تنفيذ حملات مكثفة على مخازن وشركات توزيع الأدوية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للضبط السوق الدوائية، والحفاظ على جودة وفعالية وأمان المستحضرات الحيوية.