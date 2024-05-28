القائمة الكاملة للأدوية المغشوشة خلال شهر مايو.. بينها مُسكن للألم

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورات رسمية خاصة بوقف تدوال وسحب أدوية من السوق المصري خلال الشهر الجاري، وذلك بعد إجراء مجموعة من الحملات التفتيشية، حيث وجدت أن الأدوية لا تتوافق مع معاير هيئة الدواء، ومن ثم أرسلت منشوراتها إلى الصيادلة، وذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وضبط السوق الدوائي.

قائمة الأدوية المغشوشة خلال شهر مايو

وتضمنت القائمة الكاملة للأدوية المغشوشة لشهر مايو ما يلي:

- سحبت الهيئة المستحضر الحيوي «Azrolid 500mg - 3 film coated tablets»، تشغيلة رقم 9013037 لعلاج الالتهابات البكتيرية، مثل التهابات الجهاز التنفسي والجلد والأذن، لعدم موافقته شروط معامل هيئة الدواء.

- المستحضر الحيوي «Paramol ped supp»، تشغيلات رقم 604042 و607032، والذي يستخدم كمسكن للألم وعلاج الصداع.

- المستحضر الحيوي «Novoral mouth refreshner spray»، والمستخدم لعلاج الحزام الناري والطفح الجلدي في الفم تشغيلة رقم 22218B.

- المستحضر الحيوي «اتور»، والمستخدم لعلاج ارتفاع مستوى الكوليستيرول بالدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، تشغيلة رقم 2311410.

- المستحضر الحيوي «فيروسواب 50»، محلول للشرب، ومكمل غذائي يعالج الأنيميا، تشغيلة رقم 23036.

- سحب المستحضر الحيوي «Vitamax Plus» بتركيبة الكبسولات الجيلاتينية.

أضرار تناول الأدوية مجهولة المصدر

كما أعلنت هيئة الدواء ضبط أدوية مجهولة المصدر خلال شهر مايو، بقيمة تتخطى ستة ملايين جنيه في خمسة مخازن ببعض المحافظات، وحذرت من تناول هذه الأدوية التي ينتج عنها مضاعفات صحية بالغة في حال تناولها.