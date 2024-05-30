تفاصيل حفل زفاف ياسمين رئيس على رجل الأعمال أحمد عبد العزيز

أعلنت الفنانة ياسمين رئيس قبل أيام عن مفاجأة كبيرة لجمهورها ومتابعيها، بعدما قامت بالاحتفال بحفل الحنة بحضور صديقاتها من الوسط الفني، وبحضور الأهل والمقربين، بعد ما يقرب من عاميين على انفصالها من المخرج هادي الباجوري.

تفاصيل حفل زفاف ياسمين رئيس

وكشف مصدر مقرب من الفنانة ياسمين رئيس، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إن ياسمين رئيس تحتفل الليلة بحفل زفافها على رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز داخل القلعة فى ليلة أسطورية قامت بالتجهيز لها منذ فترة، ومن المقرر حضور عدد كبير من الفنانين لتهنئتها.

معلومات عن رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز عريس ياسمين رئيس

وارتبط الفنانة ياسمين رئيس برجل الأعمال أحمد عبدالعزيز، الذي يعمل في مجال الموارد المعدنية من خلال اكتشافها وإعادة تدوير النفايات الصلبة الناتجة عنها، بالاضافة لمشروعاته الاستثمارية الأخرى، وسبق له الزواج مرة واحدة من قبل.

آخر أعمال ياسمين رئيس

تشارك الفنانة ياسمين رئيس في بطولة فيلم الفستان الأبيض، ويشاركها البطولة عدد كبير من الفنانين منهم أحمد خالد صالح، وآخرين، بالإضافة إلى نجاحها الكبير في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل جودر مع الفنان ياسر جلال، والذي قدمت خلاله شخصية شهر زاد، ونجحت في خطف الأنظار إليها بقوة.