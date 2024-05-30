أسعار البيض في الأسواق اليوم الخميس 30-5-2024

استقرار كبير يشهده سعر البيض الأبيض في المزارع اليوم الخميس 30-5-2024، والذي سجل ما بين 122 و124 جنيهًا للكرتونة، ليصل سعره إلى المستهلك بين 128 و130 جنيهًا، وفق تقرير صادر عن الشعبة العامة للدواجن وبورصة الدواجن.

أسعار البيض الأحمر

أفادت بورصة الدواجن أن سعر كرتونة البيض الأحمر، سجلت نحو 124 جنيها في بورصة البيض، بينما سجلت كرتونة «البلدي» 130 جنيها كتسليم أرض المزرعة.

أسعار الفراخ البيضاء والحمراء

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة نحو 90 جنيها، بينما تصل للمستهلك بأسعار تتراوح ما بين 98 و105 جنيهات، بحسب المنطقة المباع فيها السلعة، بينما سجلت الفراخ الحمراء 104 جنيهات للكيلو في المزرعة.

وتراوح سعر الكيلو في محال بيع الدواجن، ما بين 108 و110 جنيهات للمستهلك، فيما سجل سعر كيلو الفراخ البانيه 190 جنيها.

أسعار الدواجن قبل عيد الأضحى

أعلنت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، بأنها تتوقع أن تشهد أسعار الدواجن استقرارا خلال الفترة المقبلة، بفضل عزوف قطاع كبير من المواطنين على الشراء مع اقتراب حلول عيد الأضحي المبارك.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس الشعبة، في تصريح لـ«الوطن»، إن سعر الدواجن سيشهد تراجعات تدريجية ذلك بالتزامن مع دخول عيد الأضحى المبارك، حيث دائما ما تشهد الفترة ما بين عيد الفطر وعيد الأضحي تراجع في سعر الدواجن بشكل ملحوظ.