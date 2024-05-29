أسعار البيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 في الأسواق.. «الأحمر» بـ125 جنيها

تراوحت أسعار البيض الأبيض في المزرعة اليوم، ما بين 123 و125 جنيهًا، وللمستهلك بين 140 و150 جنيهًا، وفقا لتقرير صادر عن شعبة المواد الغذائية وبورصات الدواجن.

أسعار البيض الأحمر

ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 125 جنيها في بورصة البيض، كما سجلت كرتونة «البلدي» 127 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء والحمراء

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة نحو 93 جنيها، وتصل للمستهلك بأسعار من 100 إلى 105 جنيهات، فيما سجلت الفراخ الحمراء 105 جنيهات للكيلو في المزرعة.

ويتراوح سعر الكيلو في محال بيع الدواجن، بين 110 و120 جنيها للمستهلك، وسعر كيلو الفراخ البانيه 200 جنيه.