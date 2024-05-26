أسعار البيض اليوم الأحد 26-5-2024 في الأسواق

أكدت شعبة المواد الغذائية وبورصات الدواجن، استقرار أسعار البيض اليوم الأحد 26-5-2024 بالأسواق، مسجلة 114 جنيها لطبق البيض الأبيض في المزرعة، ويباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 130 و140 جنيها، وفق مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار.

وقالت شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إنه خلال الفترة الأخيرة، تشهد أسعار البيض استقرارا في الأسواق، بعدما شهدت تراجعا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية.

أسعار البيض الأحمر

ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر، اليوم الأحد، إلى 121 جنيها في بورصة البيض، كما سجلت كرتونة البيض البلدي اليوم 125 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء والحمراء

كما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة نحو 91 جنيها، وتصل للمستهلك بأسعار من 95 إلى 100 جنيه، فيما سجلت الفراخ الحمراء 100 جنيه للكيلو في المزرعة.

ويتراوح سعر الكيلو في محال بيع الدواجن، بين 105 و115 جنيها للمستهلك، وسعر كيلو الفراخ البانيه سجل 200 جنيه.