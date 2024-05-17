«شعبة الدواجن»: تراجع أسعار البيض والفراخ في الأسواق

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة، إن سعر كرتونة البيض اليوم تراجع في الأسواق ليسجل 130 جنيها للمستهلك العادي.

انخفاض أسعار الدواجن والبيض

وأضاف «السيد»، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن انخفاض أسعار الدواجن والبيض جاء بسبب ثبات سعر الدولار وتوافره في البنوك، ما أدى إلى الإفراج الجمركي عن الأعلاف بشكل مستمر، وتوافره خلال الفترة الحالية، حتى أدى ذلك إلى انخفاض الأسعار مع توافر المنتج.

وأوضح أنه بالنسبة لأسعار الدواجن في المزرعة، تسجل حاليا 75 جنيها في المزرعة، بعدما كانت تسجل خلال شهر رمضان 110 جنيهات في المزرعة، مشيرا إلى أنه حاليا لا يوجد أعلاف في المواني من شأنها تأخير أو رفع سعر المنتج النهائي في الأسواق.

آلية تداول الدواجن الحية في المحافظات

وأكد أن الشعبة بصدد إجراء اجتماع مكبر مع اتحاد الصناعات، لتباحث أمر تداول الدواجن الحية في المحافظات، والعمل على تقنين وضع بيع الطيور الحية كونها الأخطر فيما يخص التداول.