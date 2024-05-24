أسعار البيض اليوم الجمعة 24-5-2024 في بورصات الدواجن

البيض.. واحد من أهم السلع الغذائية الأساسية التي يفضل المصريون تناولها في مختلف الوجبات، لما له من فوائد عديده على الصحة العامة للجسد، وكذلك لرخص ثمنه نسبيا كمادة غنية بالبروتين.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، سعر كرتونه البيض اليوم الجمعة 24-5-2024 في الأسواق.

سعر البيض اليوم

شهد سعر كرتونه البيض الأبيض في الأسواق اليوم، وفق ما أعلنته شعبة المواد الغذائية وبورصات الدواجن، مبلغ الـ114 جنيها للكرتونة، كتسليم أرض المزرعة، بينما تباع بسعر 120 جنيها وحتى 130 جنيها بحسب المنطقة المباع فيها السلعة، وفقًا لإعلان مجلس الوزراء في مبادرته الأخيرة لخفض أسعار السلع والمنتجات في الأسواق.

أسعار البيض الأحمر

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر، اليوم، ثباتا سعريا ملحوظا، فباتت تباع بسعر 121 جنيها كتسليم أرض المزرعة، فيما تباع في الأسواق بسعر يبدأ من 125 جنيها وقد يزيد بحسب المنطقة المباع فيها السلعة، وسجل سعر طبق البيض البلدي 125 جنيها كتسليم أرض المزرعة، على أن يباع للمستهلك النهائي بسعر يتراوح ما بين 131 وحتى 137 جنيها.

سعر الدواجن اليوم في المزرعة وللمستهلك

وبالنسبة لسعر الدواجن اليوم، فقد سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم كتسليم أرض المزرعة بمبلغ 85 جنيها، في حين تباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 90 لـ100 جنيه بحسب المنطقة المباع فيها، وسجل سعر كيلو الفراخ الحمراء مبلغ الـ92 جنيها في المزرعة، على أن تباع للمستهلك في الأسواق كسعر الكيلو بـ100 جنيه للمستهلك، في حين سجل سعر كيلو الفراخ البانيه بـ200 جنيه.