«الإسكان» تستعد لاستضافة الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي في نوفمبر المقبل

ترأس الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، والسفير عاطف سالم، المنسق الوطني للمنتدي الحضري العالمي، اجتماع اللجنة الفنية والموضوعية المشكلة بقرار رئيس الوزراء، والمختصة بالتحضير والإعداد الفني لاستضافة مصر للمنتدى في دورته الـ12 «WUF12» في نوفمبر المقبل، والذي تنظمه مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات».

المنتدى الحضر ي العالمي ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة

وقال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، إنّ المنتدى الحضري العالمي هو ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذي استضافته مصر بنجاح في نسخته الـ27 «COP27» بمدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن الفوز باستضافة المنتدى، شاهد جديد على نجاح الدولة المصرية في تنظيم واستضافة المؤتمرات العالمية، وفرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة في تحقيق النهضة العمرانية الشاملة بمختلف ربوع مصر خلال السنوات القليلة الماضية.

اجتماع اللجنة تناول الحديث حول تشكيل وتنفيذ الفعاليات الجانبية على هامش المنتدى

وأوضح مساعد وزير الإسكان، أن اجتماع اللجنة تناول الحديث حول تشكيل وتنفيذ الفعاليات الجانبية على هامش المنتدى، وجلسات المائدة المستديرة، ودور وزارتى الإسكان والتنمية المحلية في تنفيذ هذه الفعاليات، كما تمت مناقشة الموضوعات المقترح تناولها في الجلسات العلمية بالمنتدى، وجرى الاتفاق على قيام الجانب المصري بترشيح المتحدثين الرئيسيين من الخبراء، بجانب الخبراء العالميين.

وأضاف أنه جرى الاتفاق على عقد لقاء وزاري أفريقي يضم وزارات الإسكان والتنمية المحلية كجزء من فعاليات المنتدى، تحت عنوان التنمية العمرانية «تبادل الخبرات»، وكذا عرض التجربة العمرانية المصرية على الدول الأفريقية، وتحديد سبل التعاون المشترك مستقبلا.

من الجدير بالذكر أن مصر ستكون أول بلد أفريقى يقوم باستضافة المنتدى الحضري العالمي منذ الدورة الافتتاحية في نيروبى بدولة كينيا، وثاني الدول العربية بعد استضافة أبو ظبي للدورة العاشرة.

حضر الاجتماع وفد من المكتب الرئيسي لـ«الهابيتات» بنيروبي، وممثلي مكتب مصر، وكذا ممثلى وزارات (التنمية المحلية- التخطيط والتنمية الاقتصادية- الشباب والرياضة- التضامن الاجتماعي)، واتحاد الصناعات.