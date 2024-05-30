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محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بعد قليل

كتب:

أميرة فكري
10:17 ص | الخميس 30 مايو 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

يستعد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني، بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، على أن تعلن النتيجة بعد قليل، ومن المقرر إتاحتها على الموقع الرسمي للمديرية برقم الجلوس. 

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، أن النتيجة ستكون متاحة للطلاب بعد اعتمادها فورا من المحافظ، ويمكن الاستعلام عنها برقم الجلوس، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 فور اعتمادها.

 

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بقلم أميرة فكري