روابط نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظات القاهرة الكبرى

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظات القاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية رسميا للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024، ويتمنى أولياء الأمور النجاح لأبنائهم في هذه المرحلة التعليمية الفاصلة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 - 2024 بالقاهرة الكبرى

وحددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة رابطا إلكترونيا لمعرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024 بالاسم ورقم جلوس الطالب، وأعلنت محافظة الجيزة رابطا مخصصا لمعرفة النتيجة، فيما كشفت محافظة القليوبية عن رابط آخر لمعرفة النتيجة.

خطوات معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024

وأعلنت مديريات التربية والتعليم بمحافظات القاهرة الكبرى الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني لعام الدراسي 2023-2024 كالتالي:

- الخطوة ألاولى: زيارة موقع نتائج التعليم الأساسي بكل محافظة.

- الخطوة الثانية: اختيار أيقونة «المرحلة التعليمية.

- الخطوة الثالثة: النقر على أيقونة الصف الثالث الإعدادي.

- الخطوة الرابعة: تحديد الفصل الدراسي الثاني.

- الخطوة الخامسة: كتابة البيانات المطلوبة.

- الخطوة السادسة: إدخال رقم الجلوس الخاص بك.

- الخطوة السابعة: النقر على أيقونة الاستعلام.

- الخطوة الثامنة: ستظهر أمامك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 فور ظهورها رسميًا.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي

وجاءت توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني كالتالي

مادة اللغة العربية 80 درجة

مادة اللغة الإنجليزية 60 درجة

مادة الدراسات 40 درجة

مادة الرياضيات 60 درجة

مادة العلوم 40 درجة

المجموع الكلي 280 درجة.