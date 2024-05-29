رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالسويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، اعتماد اللواء أ.ح عبد المجيد صقر، محافظ السويس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 خلال ساعات، ويأتي ذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، واستكمال جميع أعمال الكنترول المتعلقة بالشهادة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالسويس

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، في بيان، أن الطلاب وأولياء الأمور يمكنهم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 من خلال هذا الرابط، الذي يجرى تفعيله بعد اعتماد النتيجة بشكل رسمي من قبل اللواء أ.ح عبد المجيد صقر، محافظ السويس.

وطالبت المديرية أولياء الأمور والطلاب بمتابعة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالسويس أو الصفحة الرسمية للمحافظة على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فور توافرها.