مصادر حكومية: صرف مرتبات شهر مايو للقطاع الخاص بالحد الأدنى 6 آلاف جنيه

أكدت مصادر حكومية مطلعة، أن منشآت مؤسسات القطاع الخاص الرسمي، مستمرة في صرف مرتبات العاملين بها بالحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه، تنفيذًا لقرار المجلس القومي للأجور.

صرف مرتبات العاملين بالقطاع الخاص

وقالت المصادر، لـ«الوطن» إنّ حوالي 80% من إجمالي منشآت القطاع الخاص، شركات ومؤسسات ومصانع، بدأت منذ 25 مايو صرف مرتبات الشهر الجديد بالحد الأدنى للأجور، بالضوابط والإجراءات التي أقرها المجلس القومي للأجور في اجتماعه في أبريل الماضي برئاسة الدكتورة هالة السعيد، الذي أصدر فيه القرار رقم 27 لسنة 2024، بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الرسمي للمنشآت التي يعمل به أكثر من 10 أفراد.

ووفقا للمصادر، فإنّ المجلس القومي للأجور ووزارة العمل تلقا موافقة 80% من إجمالي منشآت القطاع الخاص الرسمي على تنفيذ صرف المرتبات الشهرية العاملين بالحد الأدنى للأجور، الذي تم تحديده بـ6 آلاف جنيه وفقا للضوابط التي تضمنها قرار المجلس القومي للأجور رقم 27 لسنة 2024.

الأجر بعد التعديل يضم نسبة اشتراكات التأمينات الاجتماعية

جدير بالذكر، أن وزارة العمل أصدرت كتابا دوريا برقم 10 لسنة 2024، تضمن أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيكون محسوبا ضمن الأجر الأساسي للعامل، إذ يصل إلى 6 آلاف جنيه كحد أدنى، وفقا لما أقرته الحكومة في هذا الشأن، لافتة إلى أنَّ الأجر بعد التعديل يضم نسبة اشتراكات التأمينات الاجتماعية للموظف المؤمن عليه كحصة لصاحب العمل، وفقًا للوائح المنظمة لذلك.

معاقبة الممتنعين عن صرف الحد الأدنى للأجور

كان وزير العمل قد كلف الوكلاء والمفتشين بمتابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الرسمي، والعمل بمقتضاه بداية من مرتبات شهر مايو الجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن تنفيذ القرار.