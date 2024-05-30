نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بالجيزة 87.05%.. وإعلانها بعد قليل

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن أن نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، بلغت 87.05%، بعد اعتمادها رسميا من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضح المصدر أن النتيجة ستُعلن، بعد قليل، ومن المقرر إتاحتها على الموقع الرسمي للمديرية برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، أنّ النتيجة ستكون متاحة للطلاب بعد اعتمادها فورا من المحافظ، ويمكن الاستعلام عنها برقم الجلوس، منوهة بالإعلان عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 فور اعتمادها.

رابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالجيزة

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024، للحصول علي نتيجة الطلاب بالدرجات كاملة في جميع المواد الدراسية.

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة من هذا الرابط.