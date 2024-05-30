تستعد مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات، فور اعتمادها رسميا من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وإعلان الأوائل للعام الدراسي الحالي 2023/2024، لذا نقدم ‎رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة الترم الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني

أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن ‎نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة الترم الثاني، في مرحلتها الأخيرة، وسيتم اعتمادها خلال الساعات المقبلة، وإعلان أوائل أسماء الأوائل، على إن يتم إتاحتها رسميا على الموقع الرسمي للمديرية برقم الجلوس، بعد اعتمادها مباشرة.

وأكد المصدر، لـ«الوطن» انتهاء أعمال التصحيح ومراجعة الدرجات ورصدها، لافتا إلى أن النتيجة حاليا في مرحلة التجميع لتجهيزها في شكلها النهائي قبل اعتمادها رسميا من محافظ القاهرة، والإعلان عن نسبة النجاح في الترم الثاني 2024، وأوائل طلاب الشهادة الإعدادية.

‎رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة

أشار المصدر، إلى أنّ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة ستُتاح للطلاب برقم الجلوس فور اعتمادها عبر هذا الرابط، على أن يتم إعلانها رسميا في كشوف ظاهرة وواضحة بالمدارس مجانا، ودون دفع أي مبالغ مالية من الطلاب، مقابل الحصول علي نتيجة الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي.