تحذير من تعرض أصحاب البشرة الفاتحة للشمس في هذا التوقيت.. سرطان الجلد يطاردكم

التعرض لأشعة الشمس الضارة خلال فترة الظهيرة «بين 10 صباحا و3 عصرا» يشكل خطورة بالغة على كثير من الفئات، خاصة أصحاب البشرة الفاتحة، إذ تشدد الدكتورة نجلاء فتحي استشاري الأمراض الجلدية، على ضرورة وضع واقي الشمس بمعامل حماية مناسب، لأن الأشخاص الذين يتعرضون لأشعة الشمس مباشرة لفترات طويلة، وفقا لطبيعة عملهم، يجب عليهم استخدام واقي شمسي «صن بلوك» بمعامل حماية فوق الـ50، تجنبا من التعرض لأمراض خطيرة.

الطريقة الصحيحة لاستخدام «الصن بلوك»

وأضافت استشاري الأمراض الجلدية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أنه يجب استخدام الصن بلوك قبل التعرض لأشعة الشمس بنصف ساعة، ويراعى تجديده كل ساعتين، ونظرا لأن الأشخاص أصحاب البشرة الحساسة والبشرة الفاتحة، يتعرضون لحروق الشمس، لذلك يجب عليهم استخدام غطاء الرأس مع واقي الشمس، ويفضل أيضا الجلوس في أماكن بعيدة عن الشمس.

الأشخاص ممن لديهم تصبغات أو كلف يجب ألا يتعرضون لآشعة الشمس

أوضحت نجلاء، أن الأشخاص ممن لديهم تصبغات أو كلف يجب ألا يتعرضوا لأشعة الشمس غير المباشرة، والأماكن الحارة والأماكن غير الجيدة للتهوية، لأن كل ذلك يزيد التصبغات، كاشفة أنه يوجد بعض الأمراض التي تزيد مع التعرض لأشعة الشمس، مثل الحساسية الضوئية، التي تسبب الحكة والاحمرار والحبوب، لافتة إلى أن أيضا من يتعرضون لأشعة الشمس لفترات طويلة، قد يصابوا بسرطان الجلد خصوصا أصحاب البشرة الفاتحة.