شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 28-4-2024 في السوق المصرية استقرارًا، إذ يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 27.25 و27 جنيهًا، والكتكوت الساسو بيور بين 15 و16 جنيهًا، والكتكوت الساسو بين 14 و15 جنيهًا، ومعلن شركات الكتاكيت بين 28 و33 جنيهًا.

ونرصد في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 28-4-2024 في السوق المصرية بحسب بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم

جاء سعر كتكوت هجين بين 10 جنيهات و11 جنيهًا، وسعر كتكوت جيل ثاني وصل من 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه، وكتكوت روزي بيور بين 15 جنيهًا و16 جنيهًا.

سعر الكتكوت البلدي

وبالنسبة لسعر الكتكوت البلدي اليوم الأحد 28-4-2024 يتراوح بين 7 و8 جنيهات، بحسب بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم

وعن أسعار البيض اليوم الأحد 28-4-2024 في أرض المزرعة، بالنسبة للبيض الأبيض يتراوح بين 114 و115 جنيهًا، والبيض الأحمر أيضًا بين 114 و115 جنيهًا، والبيض البلدي بين 119 و120 جنيهًا.

وتتراوح سعر الفراخ البيضاء اليوم في أرض المزرعة بين 80 و81 جنيهًا، والساسو بين 88 و89 جنيهًا.