أسعار الكتاكيت اليوم السبت 27 أبريل 2024.. «الأبيض» يسجل 28 جنيها

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 27 أبريل 2024، في مصر لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن، استقرارًا ملحوظًا، فيما يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 28 إلى 33 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 27 -4-2024 في بورصة الدواجن، بالنسبة للعديد من الأنواع المختلفة.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية سعر الكتاكيت اليوم، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت في مصر

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 28 إلى 33 جنيهًا.

- ويتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا.

- ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 12.5 إلى 13.5 جنيه.

- كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 14 جنيهًا إلى 15 جنيهًا.

- ويتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور ما بين 15 جنيهًا إلى 16 جنيهًا.

- ويتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 15 جنيهًا إلى 16 جنيهًا.