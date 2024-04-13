سجلت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 13-4-2024 في الأسواق المصرية ببورصة الدواجن استقرارًا نسبيًا في عدد كبير من الأنواع المختلفة مقارنة بالأسعار المعلنة أمس، إذ يتراوح سعر الكتاكيت البيضاء بين 25 و29 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض شركات نحو 29 جنيهًا.

سعر كتكوت أبيض قطعان: 24.25 جنيه.

بلغ سعر كتكوت ساسو 14 جنيهًا.

سجل سعر كتكوت ساسو بيور 15 جنيهًا.

وصل سعر كتكوت بلدي 6.75 جنيه.

سجل سعر كتكوت هجين 10 جنيهات.

استقرار أسعار البط

وصل سعر البط البلدي إلى 140 جنيهًا.

سجل سعر البط المسكوفي 130 جنيهًا.

بلغ سعر البط المولار 95 جنيهًا.

وصل سعر البط الفرنساوى 90 جنيهًا.

وبلغ سعر البط البغال 100 جنيه.

سجل سعر البط الفرنساوي العادي عمر يوم 16.5 جنيه.

وصل سعر البطة الفرنساوي بيور شريفان عمر يوم 18 جنيهًا.

وبلغ سعر المسكوفي نحو 23.5 جنيه.

سجل سعر البط عمر يوم المولار بغال 24 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

بلغت أسعار الفراخ الساسو نحو 87 جنيهًا في بورصة الدواجن اليوم.

وصلت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء إلى 75 جنيهًا في بورصة الدواجن اليوم.