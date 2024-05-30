تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الخميس.. كم يبلغ الآن؟

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30 -5-2024، تراجعا ملحوظا في مختلف البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، إذ سجل نحو نحو 51.24 جنيه للشراء، 51.41 جنيه للبيع في البنك المركزي، بتراجع بلغ نحو 15 قرش تقريبا.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير على مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو في البنك المركزي

سجل متوسط سعر اليورو في البنك المركزي نحو 51.24 جنيه للشراء، 51.41 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 51.20 جنيه للشراء، 51.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 51.20 جنيه للشراء، 51.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وعرض بنك القاهرة سعر اليورو عند 51.20 جنيه للشراء، 51.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي سعر اليورو عند 51.19 جنيه للشراء، 51.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي

وطرح البنك العربي الأفريقي سعر اليورو بنحو 51.41 جنيه للشراء، 51.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

وسجل سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي 51.17 جنيه للشراء، 51.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر اليورو في بنك فيصل 51.17 جنيه للشراء، 51.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 51.58 جنيه للشراء، 51.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو في المصرف المتحد 50.92 جنيه للشراء، 51.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان 51.17 جنيه للشراء، 51.42 جنيه للبيع.