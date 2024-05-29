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سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29-5-2024 في البنوك

كتب:

شوشة عبدالواحد
07:59 ص | الأربعاء 29 مايو 2024
اليورو الأوروبي

اليورو الأوروبي

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء 29-5-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، حالة من الاستقرار، إذ سجلت العملة الأوروبية اليوم في البنك الأهلي المصري 51.74 جنيه للبيع و51.52 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير على مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 51.34 جنيه للبيع و51.18 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك مصر 51.74 جنيه للبيع، و51.52 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

في حين سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib اليوم 51.32 جنيه للبيع، و51.10 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة 51.18 جنيه للبيع، و51.12 جنيه للشراء.

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بقلم شوشة عبدالواحد