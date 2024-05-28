4 محاور رئيسية لتطوير قطاع النقل بالاستراتيجية العامة بخطة التنمية 2025

حددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، 4 محاور رئيسية لتطوير قطاع النقل بالاستراتيجية العامة بخطة التنمية، لتوفير نقل ذكي أخضر صديق للبيئة، وهو ما تسعى له الدولة حالياً، مثل مشروع القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع، وامتداد خطوط المترو، فضلاً عن التاكسي الكهربائي.

4 محاور رئيسية لتطوير قطاع النقل بالاستراتيجية العامة

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، 4 محاور رئيسية لتطوير قطاع النقل بالاستراتيجية العامة حسبما ذكر مجلس الوزراء، وهي كالآتي:

- التركيز على تنمية منظومة النقل متعدّدة الوسائط

- تطوير قطاعي السكك الحديدية والنقل النهري لزيادة مشاركتهما في نقليات البضائع، وتخفيف العبء على شبكة الطرق.

- التحول التدريجي إلى مركبات النقل الكهربائي للحد من التلوث البيئي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

- تكثيف برامج التحول الرقمي وميكنة خدمات الموانئ الملاحية واللوجيستية.

محددات تنموية بالخطة

تشتمل الخطة على مجموعة من المٌحددات التنموية، وهي الآتي:

- توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق في المحافظات ذات الأولوية وهي:

* الدقهلية

* الشرقية

* أسيوط

* البحيرة

* الإسكندرية

- تحفيز التوطين السكاني وتحسين مؤشرات الاتصالية وهي:

* الوادي الجديد

* مطروح

* شمال وجنوب سيناء

- تحقيق التنمية المكانية المتوازنة

- تستهدف الخطة نهو طرق بأطوال 1147 كيلومترات.